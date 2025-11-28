Senadores electos en Argentina brindan juramento en antesala de su asunción en diciembre

2 minutos

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El Senado argentino celebró este viernes una sesión especial para tomar juramento a 23 nuevos parlamentarios que fueron electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y que asumirán su mandato el próximo 10 de diciembre.

Una de las nuevas senadoras que prestó juramento fue Patricia Bullrich, quien dejará su cargo como ministra de Seguridad Nacional y será la presidenta del bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta.

Su jura fue acompañada con aplausos desde los palcos por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, ministro del Interior, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Lorena Villaverde, senadora electas por LLA en la provincia de Río Negro, fue la única que no prestó juramento este viernes, dado que el Senado decidió que su pliego regresara a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su revisión por sus lazos con un empresario acusado de narcotráfico.

Bullrich fue precisamente una de las que defendió públicamente a Villaverde en los días previos a la jura. “Las personas para ser expulsadas de un cuerpo tienen que tener una condena, no es el caso de Villaverde. No hay ninguna razón para que no asuma una banca. No tiene ni una causa pendiente, es una impugnación política”, dijo en una aparición pública el pasado miércoles.

LLA se impuso en los comicios legislativos del mes pasado con más del 40% de los votos, derrotando con contundencia al peronismo e incrementando significativamente su representación en ambas cámaras del Congreso, algo que el Gobierno de Javier Milei necesitaba para poder impulsar las reformas estructurales que promete desde su asunción hace dos años.

Además de la actual ministra de Seguridad Nacional, también juraron este viernes como senadores por La Libertad Avanza Agustín Monteverde, Juan Cruz Godoy, Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Nadia Márquez, Pablo Cervi, Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Por parte del peronismo, los nuevos senadores serán Mariano Recalde, Jorge Capitanich, Adán Bahl, Martín Soria, Ana Marks y Cristina López.

Los partidos provinciales sumaron a Julieta Corroza, Flavia Royón, Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Neder.

La toma de juramento de los 127 diputados electos el mes pasado está prevista para el próximo miércoles, una semana antes de su asunción. EFE

