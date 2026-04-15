Senadores hacen llamado bipartidista para proteger a los niños en el entorno digital

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 abr (EFE).- Los senadores estadounidenses Dick Durbin y Josh Hawley hicieron este martes un llamado bipartidista al Congreso para que tome medidas en la protección de niños en el entorno digital y apruebe leyes que combatan la distribución de ciertos materiales con contenido sexual en línea y responsabilicen a las tecnológicas.

Los senadores se unieron al fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, y a defensores de la seguridad infantil en una conferencia de prensa para exigir que el Legislativo estadounidense apruebe varias medidas que se encuentran siendo evaluadas.

En concreto, Durbin, demócrata, y Hawley, republicano, abogaron por los proyectos como STOP CSAM, cuyo objetivo es combatir el material de abuso sexual infantil en línea; Sunset Section 230 Act (Ley para la Caducidad de la Sección 230), que elimina ciertas protecciones a las tecnológicas para que las personas perjudicadas en el entorno digital emprendan acciones legales.

Además, también abogaron por la aprobación de Kids Online Safety Act (KOSA) enfocado en proteger a niños y adolescentes en internet, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.

“Las grandes empresas tecnológicas no se reformarán por sí mismas. Han demostrado una y otra vez que, si se les da a elegir, antepondrán sus beneficios a las personas”, afirmó Durbin en una conferencia de prensa.

El senador añadió que la aprobación de estos proyectos obligará a las grandes tecnológicas a “asumir la responsabilidad y las consecuencias legales por el daño que causan”, lo que cambiará su comportamiento.

Por su parte, Hawley arremetió contra las tecnológicas advirtiendo que “los beneficios de las grandes tecnológicas provienen de la explotación de los niños”, y es necesario hacer algo.

En ese sentido, el fiscal Torrez dijo que los estados no pueden dar “solos” la lucha para responsabilizar a las tecnológicas y necesitan de una legislación nacional que los ayude.

El mes pasado, un jurado determinó que Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil, en respuesta a una demanda encabezada por la Fiscalía de Nuevo México. EFE

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