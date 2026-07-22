Senadores piden revisión de modelo de seguridad en Paraguay tras ataque a puesto policial

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Asunción, 22 jul (EFE).- Senadores de Paraguay pidieron este miércoles una revisión del modelo de seguridad del país tras el ataque contra un puesto de la Policía Nacional en el departamento de Canindeyú (este), fronterizo con Brasil, que dejó tres fallecidos y un herido, y que advirtieron evidencia la «debilidad» de las fuerzas del orden público.

«Le quiero suplicar al Gobierno que revise el modelo de seguridad», dijo el senador opositor Rafael Filizzola durante una sesión de la Cámara Alta, que comenzó con un minuto de silencio en memoria de los dos policías y un civil fallecidos en el ataque cometido por entre 20 y 30 sujetos armados contra la comisaría, que fue incendiada junto a varios vehículos.

Filizzola criticó que en una «zona peligrosa» y «crítica» como Canindeyú, donde se ha denunciado la presencia de grupos vinculados al narcotráfico o al contrabando, los organismos de inteligencia no anticiparan o previnieran la incursión en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná.

«La presencia del crimen organizado ante un Estado desorganizado debe ser motivo de revisión», insistió el parlamentario.

Por su parte, el legislador opositor Rubén Velázquez consideró que el ataque pone «en evidencia» la situación de la seguridad en el país.

«Estos ataques vienen demostrando debilidad de nuestras fuerzas de seguridad. Estamos siendo avasallados por grupos criminales», advirtió Velázquez, para quien ese hecho envía «un mensaje de intimidación al Estado».

A su turno, el senador disidente del gobernante Partido Colorado Carlos Núñez planteó «la necesidad de reforzar el presupuesto de la Policía Nacional», mientras que el titular del Senado, el también oficialista Basilio Núñez, apuntó que lo ocurrido «preocupa» y «ocupa».

En la noche del martes, desconocidos perpetraron un «ataque armado y quema a un puesto policial en Naranjito», donde dos agentes y un civil murieron, mientras que un uniformado quedó herido y otro resultó ileso, según fuentes oficiales.

El comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, dijo a periodistas desde Canindeyú que los atacantes al parecer pertenecen a un «grupo criminal».

La Policía Nacional declaró un duelo institucional por tres días y dispuso izar su bandera a media asta.EFE

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