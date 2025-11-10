Senadores republicanos y demócratas alcanza acuerdo para reabrir gobierno federal: medios

Washington, 9 nov (EFE).- Un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, según fuentes consultadas por varios medios estadounidenses.

El acuerdo inicial fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos, según informó Politico. EFE

