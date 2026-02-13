Sendor demócrata pide una alternativa a «Junta de Paz» y un Estado palestino

2 minutos

Múnich (Alemania)/Madrid, 13 feb (EFE).- Christopher Murphy, senador demócrata estadounidense, aseguró este viernes que existe una alternativa a la «apresurada» Junta de Paz que excluye a algunos de sus aliados europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «tiene que usar su influencia, no sólo para abrir corredores humanitarios», sino para conducir «a un futuro Estado palestino», afirmó Murphy en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El senador estadounidene afirmó que resulta «muy difícil» conseguir que sus «amigos en Europa se sumen a un proyecto tan esencial como éste porque Trump ha emprendido una campaña constante para alienarles».

Murphy recalcó que «parece como si (Trump) usara su influencia para hacer anuncios, emitir planes», pero no la usara para «doblegar la voluntad política dentro de Israel para llevarnos a la siguiente fase».

De hecho, el senador informó de que «por primera vez en la historia, la mayoría de los estadounidenses, ahora republicanos y demócratas, ya no apoyan ayuda militar adicional a Israel».

«Este es un momento muy importante para que Israel mantenga el apoyo del pueblo estadounidense», advirtió.

Las caras más prominentes del Partido Demócrata de Estados Unidos y posibles candidatos en las presidenciales de 2028 desembarcaron en la Conferencia de Seguridad de Múnich en un intento de hacer de contrapeso al mensaje del Gobierno de Donald Trump, cada vez más alejado de sus aliados europeos.

Los demócratas quieren trasladar el mensaje de que respaldan sin fisuras la alianza entre Estados Unidos y los países europeos, dañada por la guerra arancelaria de Trump, sus presiones por el gasto en defensa de la OTAN y sus amenazas a la soberanía de Groenlandia. EFE

