Senegal aprueba elevar hasta diez años las penas de cárcel por relaciones homosexuales
Dakar, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó un polémico proyecto de ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales y eleva las condenas actuales, que van de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y diez años.
La norma, debatida en el Parlamento a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, fue aprobada a última hora del miércoles por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra.
En el proyecto legislativo, que ahora debe ser promulgado por el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, se establece que toda persona que haya cometido un “acto contra natura” será castigada con una pena de prisión “de cinco a diez años”. EFE
