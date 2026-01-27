Sentencia de 20 años contra un traficante internacional de migrantes en Países Bajos

La Haya, 27 ene (EFE).- Un tribunal de Países Bajos condenó este martes a 20 años de prisión a un eritreo por dirigir una red internacional de tráfico de personas que trasladó a miles de migrantes de África a Europa, los mantuvo cautivos en campamentos en Libia y extorsionó a sus familias con imágenes de torturas y violaciones.

En un caso que contó con la ayuda de Interpol, Europol y la Corte Penal Internacional (CPI), el juez consideró probado que el acusado actuó «in compasión, de forma despiadada y sin respeto por la dignidad humana», y calificó el caso de «excepcional por la magnitud y la naturaleza de los hechos», incluido «el trato cruel y degradante» dado a las víctimas.

Según la investigación, que duró años, los migrantes, procedentes del Cuerno de África, eran retenidos en instalaciones controladas por la red en Libia, donde sufrían palizas, descargas eléctricas y quemaduras con plástico caliente, con acceso mínimo a comida y agua y sin atención médica, mientras que las mujeres eran violadas de forma sistemática. EFE

