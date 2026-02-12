Sentencian a 5 años de prisión al hijo de la exvicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad

2 minutos

Quito, 12 feb (EFE).- La justicia ecuatoriana sentenció este jueves a cinco años de prisión a Sebastián Barreiro, hijo Verónica Abad, quien en los comicios de 2023 llegó a la Vicepresidencia en fórmula con Daniel Noboa, reelecto en 2025, y con quien mantuvo un intenso enfrentamiento.

La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Garantías Penales dictó una sentencia de cinco años de prisión contra Francisco Sebastián B., además de imponerle una multa de 12 salarios básicos unificados (5.784 dólares en total) y la pérdida de sus derechos de participación por 10 años.

Barreiro es parte del denominado caso ‘Nene’, que investigó una denuncia de «oferta de tráfico de influencias» para trabajar en las oficinas de la Vicepresidencia de Ecuador, cuando la entidad estaba liderada por Abad.

En marzo de 2024, un juez ordenó la prisión preventiva del hijo de la vicepresidenta por presuntamente ofrecer, junto a otra persona, un cargo público a cambio de recibir un amplio porcentaje de su sueldo.

La denuncia original la formuló la misma persona involucrada en el -ahora comprobado- trámite ilegal del cargo.

Sebastián Barreiro salió de prisión el 7 de mayo de 2024 tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

Noboa y Abad mantuvieron un intenso enfrentamiento, que comenzó antes de ganar las elecciones extraordinarias de 2023.

El presidente Noboa trató de tenerla lejos de su administración y la envió primero como embajadora a Israel con la misión de mediar por la paz entre israelíes y palestinos, y posteriormente la destinó como consejera a la Embajada de Ecuador en Turquía.

Abad acusó a Noboa de liderar un acoso contra ella para forzarla a dimitir e incluso demandó por violencia política de género a él y a varios miembros de su Gobierno, lo que fue desestimado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en cambio sí aceptó la contrademanda presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, lo que condujo a la suspensión de la vicepresidenta. EFE

sm/seo