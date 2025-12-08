Sentencian a cadena perpetua al exministro cubano de Economía Alejandro Gil por espionaje

1 minuto

La Habana, 8 dic (EFE).- El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil fue sentenciado a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, informó este lunes el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Los jueces también consideraron culpable también a Gil de daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, de acuerdo con una nota del tribunal, difundida en medios oficiales.

Estos delitos fueron juzgados en un primer juicio en noviembre. De igual forma, el tribunal sentenció, tras un segundo proceso, a 20 años de prisión al exministro por los delitos de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.

Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días, apuntó el tribunal. EFE

jce/jpm/eav