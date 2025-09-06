Sentencian a diez años de prisión en Ecuador a hombre por abusar sexualmente de una niña

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a diez años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de una niña de siete años en la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada del país, informó la Fiscalía.

De acuerdo a las investigaciones, el hombre, identificado como Félix José R. T., ayudaba en trabajos informales en el restaurante de la familia de la menor desde hace algunos años, por lo que se había ganado la confianza y el aprecio de los parientes.

Pero el 21 de septiembre de 2024, el ahora condenado ingresó a la vivienda de la víctima y, ante la ausencia de familiares, abusó sexualmente de la niña.

El hecho fue descubierto por un pariente, quien vio al hombre salir corriendo de la vivienda, por lo que decidió averiguar si había sucedido algo. En la casa encontró a la menor llorando y muy nerviosa, quien le habría confesado que Félix José R. T. le bajó el pantalón y tocó sus partes íntimas.

El pariente alertó inmediatamente a los vecinos, quienes lograron detener al agresor antes de que pudiera escapar.

Durante el juicio, la fiscal de la causa presentó informes investigativos elaborados por la Policía Judicial, la pericia psicológica y de rasgos de personalidad, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la denuncia presentada por sus familiares.

Además, a la diligencia comparecieron once testigos, entre agentes investigadores, peritos médicos, psicólogos, trabajadora social y familiares de la niña. También fue presentado el testimonio anticipado de la víctima.

Los magistrados decidieron por unanimidad condenar al acusado y además de los 10 años de cárcel, le impusieron una multa de 18.800 dólares y ordenaron que pagara 5.000 dólares como reparación integral a la víctima. EFE

cbs/enb