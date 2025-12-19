Sentido adiós a los dos policías muertos en un atentado en el suroeste de Colombia

Cali (Colombia), 19 dic (EFE).- Con un recorrido por el centro de la ciudad de Cali y un acto solemne en la Catedral Metropolitana, la Policía y las autoridades locales despidieron este viernes a los dos agentes asesinados en un atentado con explosivos el pasado martes en la capital del Valle del Cauca, la principal urbe del suroeste de Colombia.

Los féretros de Jorge Gómez y Robert Melo fueron escoltados por la Policía Metropolitana de Cali hasta el templo, donde se celebró una eucaristía a la que asistieron altos mandos de la Policía, familiares, compañeros de institución y representantes de la Alcaldía.

«Hoy es un día triste para nuestra Policía porque despedimos a dos de nuestros hombres que prestaban el servicio aquí en la ciudad, brindando seguridad a aquellas personas que salían temprano a hacer ejercicio», dijo a EFE el brigadier general Edwin Urrego al término del sepelio.

Gómez, de 36 años de edad, llevaba 15 años en la institución, mientras que Melo, de 33, acumulaba 12 de servicio. Ambos patrullaban en una motocicleta cuando fueron atacados con una carga explosiva activada a su paso mientras atendían una supuesta emergencia en la zona, según informó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Eder lamentó hoy que los hechos ocurrieran en plena época navideña y advirtió sobre el resurgimiento de la violencia armada. «En este 2025 ha vuelto el terrorismo a nuestro país», afirmó.

De manera preliminar, el atentado es atribuido a integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ese día se cumplía la última jornada de un paro armado en protesta por «las amenazas de intervención imperialista» y la «nueva fase del plan neocolonial» del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluyó acciones contra la fuerza pública e infraestructura en distintos departamentos. EFE

