Sentido seísmo de magnitud 3,3 en el archipiélago portugués de Azores

1 minuto

Lisboa, 4 nov (EFE).- El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) registró este martes un seísmo de magnitud 3,3 en la escala de Richter en la isla de Terceira, en el archipiélago luso de Azores (en el Atlántico).

La entidad precisó en un comunicado que el temblor se registró a las 02.06 hora local (03.06 hora GMT) y que el epicentro estaba a cerca de 4 kilómetros al sur de Raminho, en el lado oeste de la isla.

De acuerdo a sus datos, el seísmo no ha causado daños ni heridos y fue sentido con intensidad máxima IV/V en la escala de Mercalli modificada (que establece doce niveles en base a los efectos visibles de un temblor) en la localidad de Altares. EFE

