Separatistas armados asaltan un periódico en el sur de Yemen y agreden a dos trabajadores

Saná, 1 feb (EFE).- Entre 40 y 50 hombres armados vinculados a una milicia separatista respaldada por Emiratos Árabes Unidos irrumpieron este domingo en las oficinas del diario Aden Al Ghad, en la ciudad portuaria de Adén, en el sur del Yemen, en una acción en la que dos trabajadores resultaron heridos.

Así lo indicó el editor jefe del periódico, Fathi bin Lazraq, en una transmisión en vivo por Facebook, que añadió que los atacantes, a quienes describió como afiliados al disuelto Consejo de Transición Sureño (CTS), «destrozaron por completo» la oficina del periódico, y se llevaron ordenadores y otros equipos.

Agregó que el asalto tuvo lugar a plena luz del día y dejó al periódico «inoperativo».

Dirigiéndose a los atacantes durante la transmisión, Bin Lazraq exclamó: «¿Creen que con esto pueden influirnos para que cambiemos nuestra línea editorial independiente? ¡Jamás lograrán obligarnos!».

Añadió que las cámaras de vigilancia del interior del edificio captaron imágenes nítidas de los rostros de los atacantes y que las grabaciones serían entregadas a las autoridades policiales, aunque hasta el momento las autoridades de seguridad de Adén (vinculadas a los sureños) no han reaccionado ante esta información.

El incidente se produjo tras el colapso militar del CTS a principios de enero tras enfrentamientos con fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldadas por Arabia Saudí.

Aunque los líderes del STC huyeron o desertaron y sus instituciones dejaron de operar, las facciones armadas vinculadas a él siguen activas en Adén.

En las últimas semanas, Bin Lazraq ha publicado investigaciones sobre la corrupción del CTS, incluyendo gravámenes ilegales impuestos por sus líderes, confiscaciones de tierras y el desvío de fondos públicos.

Asimismo, vinculó la crisis financiera estatal, los impagos de los salarios, la escasez de electricidad y las subidas de precios con la corrupción de los separatistas y las prácticas de economía de guerra dirigidas por las milicias.EFE

