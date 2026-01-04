Separatistas del sur de Yemen ven «oportunidad real» en diálogo promovido por Arabia Saudí

4 minutos

Saná, 4 dic (EFE) – El Consejo de Transición Sureño (CTS) del Yemen, el grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), consideró una «oportunidad real» la oferta de Arabia Saudí de establecer un diálogo entre las facciones yemeníes, mientras tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del país prosiguen recuperando el territorio perdido en las últimas semanas.

En un comunicado emitido en las últimas horas, el CTS afirmó que el diálogo es «la única vía viable para resolver las disputas políticas, en particular la causa de los pueblos del sur y su derecho a restaurar su Estado», un considerable avance después de que el pasado viernes los líderes del mismo grupo anunciaran unilateralmente el inicio de un periodo de transición para realizar un referéndum de independencia.

En su comunicado, el CTS reaccionó a una propuesta que lanzó el pasado sábado Rashad al Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen, órgano que ejerce las funciones de Gobierno reconocido internacionalmente, de iniciar en Riad una serie de conversaciones que incluyan a todas las fuerzas políticas del sur, incluido el secesionista CTS.

Posteriormente, Arabia Saudí expresó su voluntad para acoger esas conversaciones para buscar «una solución política integral en Yemen».

Para el grupo sureño, que busca la restauración del estado de Yemen del Sur, la invitación saudí constituye «una auténtica oportunidad para un diálogo serio que salvaguarde el futuro del sur y preserve su seguridad y estabilidad».

En cualquier caso, enfatizaron que cualquier diálogo significativo debe comenzar con el reconocimiento de lo que denominó «la voluntad del pueblo del sur», tener lugar dentro de un plazo definido e incluir plenas garantías internacionales.

Añadió que un referéndum popular libre debe ser el mecanismo decisivo para cualquier acuerdo político futuro.

Mientras, esta misma mañana las fuerzas del Gobierno yemení anunciaron la toma del control total de la provincia de Al Mahra, fronteriza con Omán, tras expulsar a la tropas del CTS, respaldadas por EAU.

Las fuerzas afirmaron haber recuperado los puertos de Al Ghaydah y Nashtun, el aeropuerto internacional, el palacio presidencial y la prisión central, y haber cortado las rutas de acceso desde la vecina provincia de Hadramaut.

El CTS controla gran parte del sur del Yemen, incluida la ciudad portuaria de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente, y con quien se encuentra enfrentado en este momento.

El Yemen ha estado sumido en un conflicto desde finales de 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron la capital, Saná, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí al año siguiente.

Si bien los combates en primera línea con los hutíes han disminuido en muchas zonas, las luchas internas de poder entre facciones rivales del gobierno internacionalmente reconocido se han intensificado, enfrentando a quienes cuentan con el apoyo saudí con los que tienen el respaldo de los EAU, lo que aumenta el temor a una mayor fragmentación en el país devastado por la guerra.

La cuestión del sur se remonta a la reunificación del país en 1990 y a la breve guerra civil que se desató en 1994, tras la cual muchos sureños se quejaron de marginación política, exclusión económica y confiscación de tierras.

Estas quejas posteriormente alimentaron protestas masivas y el auge de movimientos secesionistas.

A inicios de diciembre pasado, las fuerzas de la CTS ocuparon varias provincias y expulsaron a las tropas oficialistas, lo que desató la intervención saudí, que acusó directamente a Emiratos de estar detrás de esta ofensiva. EFE

ja/amr-rsm/alf