Separatistas sureños tranquilizan a Arabia Saudí tras toma de provincias en este del Yemen

Saná, 10 dic (EFE).- El secesionista Consejo de Transición Sureño del Yemen (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), trató este miércoles de tranquilizar a Arabia Saudí después de que Riad pidiera a esas fuerzas que se retirasen de las provincias orientales yemeníes de Hadramut y Al Mahra que tomaron hace una semana.

En declaraciones difundidas por el canal de televisión controlado por los separatistas Aden al Mustakillah, el líder del CTS, Aidarus al Zubaidi, renovó su «compromiso» de que el sur del Yemen «es hoy aún más leal» que en 2015, cuando Riad intervino en la guerra entre el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes.

Ese año, Arabia Saudí lideró una coalición militar contra los hutíes y en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen que estaba integrada también por Emiratos, país que posteriormente respaldó a los secesionistas del sur y generó tensiones con Riad, así como con el Ejecutivo yemení.

Al Zubaidi dijo que el CTS «está más preparado para liderar el proyecto árabe para cortar la influencia de Irán en la región y poner fin a la amenaza hutí a la navegación internacional y los países vecinos», en referencia a los ataques de los insurgentes contra el mar Rojo en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.

Sin embargo, ante los llamamientos a que su grupo se retire de Hadramut y Al Mahra, afirmó que «los logros del sur se preservan, y su seguridad y soberanía son una línea roja».

Esas declaraciones se producen en respuesta al llamamiento el martes del mayor general saudí, Mohamed al Qahtani, para que el CTS retirase sus fuerzas de esas dos provincias orientales tomadas hace una semana sin apenas resistencia de las tropas gubernamentales del Yemen.

Al Qahtani dijo durante una reunión con dirigentes de Hadramut que las fuerzas del Escudo Nacional, respaldadas por Arabia Saudí, deberían asumir el control de las operaciones militares de estas dos provincias como parte de los nuevos acuerdos de seguridad dedicados a desescalar la tensión y restablecer la estabilidad.

Con su reciente expansión a Hadramut y Al Mahra, el CTS ha consolidado su control sobre las ocho provincias del sur, incluidos los yacimientos petrolíferos de Hadramut, lo que ha aumentado las tensiones dentro de la coalición que hace frente a los hutíes.

El CTS, que busca la secesión del sur de Yemen, desplegó sus fuerzas la semana pasada para expulsar de las dos provincias a las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente, unas acciones que se han considerado como un debilitamiento de la frágil unidad entre las fuerzas que se oponen a los hutíes. EFE

