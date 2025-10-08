Serbia acusa a Turquía de hacer peligrar la estabilidad regional al vender drones a Kosovo

Belgrado, 8 oct (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vučić, acusó este miércoles a Turquía de poner en peligro la estabilidad de los Balcanes, tras la entrega de drones de combate a Kosovo, y de soñar con «restaurar el Imperio Otomano».

«Estoy consternado por el comportamiento de Turquía y la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, así como por el continuo armamento de las autoridades de Pristina», escribió Vučić en la red social X.

Añadió que «ahora está completamente claro que Turquía no quiere la estabilidad en los Balcanes Occidentales y que vuelve a soñar con restaurar el Imperio Otomano».

También, anunció una rueda de prensa mañana para hablar sobre este asunto.

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, informó en Facebook este miércoles de que habían recibido «miles de drones» suicidas turcos ‘Skydagger’.

«Los drones Skydagger estaban programados para llegar en enero de 2026, pero los recibimos tres meses antes. Estos drones kamikaze, también conocidos como drones FPV RTF (Ready to Fly) Skydagger, son drones de combate equipados con dispositivos explosivos diseñados para atacar objetivos enemigos en movimiento y estacionados», escribió Kurti.

La televisión de Kosovo, Klan, informó que los nuevos drones pueden alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora y operar dentro de un rango de 10 kilómetros.

Kosovo, una antigua provincia serbia que declaró su independencia de forma unilateral en 2008, mantiene unas difíciles relaciones con Belgrado, que se niega a reconocer su soberanía.

En los últimos años, las tensiones entre Pristina y Belgrado han aumentado por el cierre de instituciones paralelas serbias en el norte de Kosovo, las restricciones al uso del dinar serbio y las matrículas serbias, medidas que Serbia considera provocaciones contra la minoría serbokosovar en medio de acusaciones mutuas de escalar la tensión.

En septiembre, la Fuerza de Seguridad de Kosovo (FSK) recibió también drones RQ-20 Puma LE de fabricación estadounidense, mientras que en 2023 adquirió una flota de drones turcos Bayraktar.

El año anterior, Pristina también presentó una solicitud para comprar 200 misiles antitanque Javelin, operación todavía en trámite.

En los últimos años, Kosovo ha incrementado significativamente su gasto en defensa, que este año ha alcanzado unos 210 millones de euros, recuerda la televisión.EFE

