Serbia aprueba la ley para que el yerno de Trump ejecute un polémico proyecto inmobiliario

3 minutos

Belgrado, 7 nov (EFE).- El Parlamento serbio ha aprobado este viernes una ley que autoriza a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, a desarrollar un proyecto inmobiliario valorado en 500 millones de dólares en un edificio de Belgrado que fue en su día sede del Estado Mayor del Ejército, una iniciativa que estaba bloqueada por problemas judiciales.

Esta ley ha sido diseñada especialmente para este proyecto y permite ponerlo en marcha antes incluso de que se resuelvan los conflictos legales de esa propiedad, situada en el centro de Belgrado.

La norma, impulsada por la mayoría absoluta del Gobierno nacionalista, tuvo el apoyo de 130 de los 171 diputados presentes y la oposición de 40.

La oposición centrista ha criticado duramente la ley y ha acusado al president serbio, el nacionalista Aleksandar Vucic, de vender el patrimonio histórico por «una migaja del favor de Trump».

El complejo inmobiliario, que incluye el primer Trump International Hotel en Europa, se va a levantar sobre las ruinas del antiguo edificio del Estado Mayor, que quedó destruido durante los bombardeos de la OTAN en 1999 para detener la limpieza étnica que el entonces régimen autoritario serbio llevaba a cabo en la provincia de Kosovo.

El proyecto de Kushner recibió un permiso preliminar del Gobierno serbio el año pasado, incluso antes de que hace un año se revocara el estatus de bien cultural para la antigua sede del Estado Mayor.

Posteriormente, el director de la Agencia Serbia para la Protección de Monumentos Culturales, Goran Vasic, admitió -tras ser detenido- haber falsificado un documento que permitió la demolición de lo que quedaba del edificio del Estado Mayor.

Dado que este caso esta siendo investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado, Vucic y su partido, el SNS, prepararon la ley especial para permitir este controvertido proyecto inmobiliario.

Las principales organizaciones de protección del patrimonio cultural, incluyendo ICOMOS y el Consejo de Arquitectos de Europa, han expresado su profunda preocupación por la nueva ley especial.

La nueva ley permite la cesión de la parcela por un periodo de 99 años a la empresa de Jared Kushner, y la suspensión de la investigación penal.

Según un acuerdo de mayo de 2024 con el Gobierno serbio, Kushner, a través de su empresa Affinity Partners, planea construir el hotel Trump Tower y viviendas de lujo como parte de un proyecto valorado en 500 millones de dólares.

En la vecina Albania, Kushner controla toda la isla de Sazan y planea construir allí y en los alrededores de Vlorë, una ciudad costera del suroeste del país, un complejo turístico de lujo valorado en más de 1.600 millones de dólares, financiado en parte con fondos de Arabia Saudí.

Kushner, quien está casado con la hija de Trump, Ivanka, fundó Affinity Partners después de dejar en 2021 su cargo como asesor en la Casa Blanca. EFE

bd-as/fpa