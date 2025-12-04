Serbia cerrará «en breve» un nuevo contrato de gas con Rusia pese a las sanciones de EEUU

Zagreb, 4 dic (EFE).- Serbia firmará «en breve» un nuevo acuerdo con Rusia para garantizar el suministro de gas hasta el próximo verano, anunció este viernes el presidente Aleksandar Vucic, en medio de una creciente presión por las sanciones estadounidenses a empresas de hidrocarburos rusas.

«Serbia no tendrá problemas con gas. Dentro de poco vamos a firmar un contrato a corto plazo con Rusia, de forma que hasta el verano no habrá problemas», declaró en una entrevista a la televisión comercial serbia Pink.

Añadió que el país acordará suministros de gas natural también de otras fuentes, aunque no precisó cuáles.

El presidente populista serbio se reunió hoy con el embajador ruso en Belgrado, Aleksandar Bocan Harcenko, después de recordar el martes que el contrato vigente expira a finales de año y que aún no se ha alcanzado un nuevo acuerdo con el consorcio Gazprom.

Vucic dio entonces a Rusia de plazo hasta mañana, viernes, para cerrar un nuevo contrato, advirtiendo de que, en caso contrario, Serbia recurriría a gas «de otras fuentes».

En octubre Vucic se quejó de que, por primera vez, Gazprom -con diferencia el principal proveedor de gas de Serbia- se negó a firmar una prórroga a largo plazo como hacía habitualmente y aceptó únicamente extender el contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sugirió que esa negativa buscaba presionar a Serbia para que no nacionalizara su principal compañía petrolera, NIS, controlada en su mayoría por Gazprom y bajo sanciones de Estados Unidos desde el 9 de octubre.

Vucic repitió hoy que el país dispone de suficientes reservas de derivados, a pesar de no recibir desde hace 55 días suministros de petróleo a causa de las sanciones estadounidenses, y que podrá aguantar así hasta finales de enero, mientras espera que hasta el 15 de ese mes Rusia venda sus acciones de NIS.

Según datos de la Agencia de Energía de Serbia, este país importa la mayor parte del gas natural que consume, mientras en 2024 cubrió solo el 6,7 % de sus necesidades con producción propia.

De los aproximadamente 2.800 millones de metros cúbicos de gas que Serbia consumió en 2024, alrededor del 80 % (2.212 millones) procedió de Rusia y cerca del 14 % (400 millones) de Azerbaiyán.

Candidato a entrar en la Unión Europea (UE), Serbia mantiene lazos amistosos y tradicionales con Rusia y hasta ahora se ha negado a adherirse a las sanciones impuestas por los Veintisiete a Moscú por su invasión de Ucrania. EFE

