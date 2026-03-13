Serbia confirma ser el primer país europeo en comprar misiles hipersónicos chinos
Belgrado, 13 mar (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha confirmado la compra de misiles misiles hipersónicos chinos aire-tierra CM-400AKG, lo que convierte a su país en el primer europeo en adquirir este modelo.
«Son caros y eficaces; hemos recibido un pequeño descuento», afirmó Vučić anoche a la emisora estatal RTS en una entrevista en la que dijo que Croacia, Albania y Kosovo han formado una alianza para atacar a su país «en algún momento en el futuro», sin aportar ninguna prueba al respecto. EFE
bd-as/lab