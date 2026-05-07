Serbia encarga sin licitación a una empresa china la construcción de una autopista

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Skopie, 7 may (EFE).- Serbia y la empresa estatal china Shandong Hi-Speed ​​Group firmaron este jueves un contrato por valor de 1.300 millones de euros para la construcción de 96 kilómetros de autopista en el país balcánico, adjudicada sin licitación pública en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países.

El acuerdo fue rubricado en Belgrado por la ministra serbia de Transporte e Infraestructura, Aleksandra Sofronijevic, y un responsable de Shandong, en presencia del presidente serbio, Aleksandar Vucic, informó la televisión estatal RTS.

Tras la firma, el mandatario recordó que hasta 2014, cuando asumió por primera vez el poder, Serbia disponía apenas de 596 kilómetros de autopistas.

Desde entonces se completaron 622 kilómetros adicionales y otros 380 kilómetros están actualmente en construcción, destacó Vucic.

«La empresa china se ha hecho cargo de la financiación previa y les estamos muy agradecidos por ello», dijo el presidente, añadiendo que este contrato representa solo una parte de lo que denominó «amistad de acero» entre Serbia y China.

La cooperación serbio-china en materia de infraestructuras se puso en marcha formalmente en 2009 mediante un acuerdo marco bilateral.

El Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA), un laboratorio de ideas con sede en Washington, estima el valor de los proyectos serbio-chinos en hasta 7.000 millones de euros.

Ninguno de esos contratos pasó por una licitación pública, lo que implica que los proyectos vinculados a China eluden en la práctica la Ley de Contratación Pública, amparándose en ese acuerdo de 2009.

Algunos de los principales proyectos ejecutados o financiados por empresas chinas en Serbia han sido el ferrocarril de Belgrado a Budapest, la línea 1 del metro de la capital serbia, redes de saneamiento y diversas autovías.

Entre esas obras estaba también la renovación de la estación ferroviaria de Novi Sad, al norte de Belgrado, donde en noviembre de 2024 colapsó una marquesina, matando a 16 personas, lo que desencadenó una ola de protestas contra la corrupción en Serbia.

Serbia considera a China un importante socio porque Pekín no reconoce la independencia de Kosovo, la antigua provincia serbia de mayoría albanesa que se independizó en 2008.

A cambio, Belgrado respalda la postura oficial china sobre Taiwán, que China considera parte de su territorio. EFE

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