Serbia envía a España un helicóptero Super Puma y 16 camiones con más de 40 bomberos

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Zagreb, 28 jul (EFE).- Serbia ha enviado este martes a España un contingente de más de 40 bomberos, 16 camiones y un helicóptero Super Puma para sumarse a las tareas de extinción de los grandes incendios forestales que azotan el país, según informó la televisión pública RTS.

Al despedir a los efectivos en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic, recordó que España se enfrenta a una de las temporadas más difíciles en materia de incendios e indicó que la ayuda responde a una decisión del presidente del país, Aleksandar Vucic.

«Nuestro sector de emergencias informó de inmediato que estamos dispuestos a ayudar a España y a Francia en la medida en que lo necesiten», declaró Dacic.

Hacia España, que ha respondido afirmativamente a la oferta serbia —a diferencia de París, que no lo ha hecho por el momento—, partieron hoy 37 bomberos de rescate, un equipo de apoyo médico de tres miembros y cinco integrantes de una unidad de helicópteros, incluido un oficial de enlace, según precisó el ministro.

El contingente, que traslada un total de 16 vehículos, un cuatriciclo y dos remolques, será desplegado en las proximidades de Madrid, en el municipio de Navalcarnero.

Está previsto que el helicóptero serbio se sume a las operaciones de extinción en los puntos más críticos nada más llegar, principalmente en las provincias de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, antes de que pueda incorporarse el resto del equipo.

«Tenemos la capacidad de ayudar a los países en riesgo», concluyó Dacic tras destacar las «buenas relaciones» que mantiene Serbia con España. EFE

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