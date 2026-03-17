Serbia facilita los crímenes de guerra de Israel al exportarle armas, dice relatora de ONU

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Zagreb, 17 mar (EFE).- La relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los palestinos, Francesca Albanese, acusó este martes al gobierno de Serbia de facilitar crímenes de guerra cometidos por Israel mediante la venta de armas a ese país.

Refiriéndose a un supuesto genocidio en la Franja de Gaza, Albanese dijo a la televisión independiente serbia N1: “Lamentablemente, tengo que decir que Serbia es parte de ello, ya que vuestro gobierno es uno de los aliados mayores y más decididos de Israel, sin vergüenza alguna”.

El presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, ha confirmado la exportación de armas a Israel.

“Tenemos una excelente cooperación con Israel: ellos nos venden armas, nosotros les vendemos armas, y así continuará», declaró Vucic el sábado, un día después de que el semanario ‘Radar’ de Belgrado publicase un amplio informe sobre la exportación de armamento serbio a Israel.

Según el citado medio, desde el inicio de la guerra en Gaza Serbia entregó a Israel armas por valor de 182 millones de dólares.

Desde 2023, las exportaciones serbias de armas y municiones a Israel han crecido drásticamente, para alcanzar en 2025 los 131,1 millones de dólares, 42 veces más que en 2023, cuando se entregaron a Israel armas por valor de 3,1 millones de dólares. EFE

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