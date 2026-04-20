Serbia pide liberación del condenado criminal de guerra Mladic por razones humanitarias

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Skopie, 20 abr (EFE).- Serbia solicitó este lunes formalmente al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU en La Haya la liberación del encarcelado excomandante serbobosnio Ratko Mladić, por motivos humanitarios, tras el supuesto deterioro de su estado de salud.

La petición se produjo después de que el ministro de Justicia serbio, Nenad Vujić, visitara hoy a Mladić en su celda en la Haya.

Según declaró Vujić a la prensa serbia, la condición del exmilitar, de 83 años, quien sufrió un ictus leve el pasado 10 de abril, es «grave» y requiere «tratamiento serio».

«Informé a todos en La Haya y solicitamos su liberación para tratamiento médico por razones humanitarias. Todas las condiciones están dadas y, como Estado, ofreceremos garantías adicionales si es necesario», afirmó Vujić, según la televisión pública RTS.

Durante su estancia en La Haya, el ministro también se reunió con la presidenta del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (Mritp), la juez uruguaya, Graziela Gatti Santana, a quien presentó garantías estatales formales y solicitó el traslado de Mladić a un centro médico especializado en Serbia.

Mladić permanece detenido en la unidad de la ONU desde su arresto en Serbia en 2011, tras más de una década prófugo.

En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo condenó a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel durante la guerra de Bosnia Herzegovina (1992-1995).

Las condenas se basan en dos de los episodios más oscuros del conflicto bosnio: el asedio de casi cuatro años a Sarajevo y la masacre de Srebrenica, en la que más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron ejecutados, lo que años más tarde fue declarado un genocidio. EFE

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