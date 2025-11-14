Serbia prevé ceder gratis un valioso terreno en el centro de Belgrado al yerno de Trump

Zagreb, 14 nov (EFE).- Las autoridades de Serbia prevén ceder de forma gratuita un valioso terreno en pleno centro de Belgrado a una empresa controlada por Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar allí un proyecto inmobiliario de lujo, revela la prensa independiente serbia.

Según los semanarios ‘Radar’ y ‘Forbes Serbia’, el proyecto inmobiliario de Kushner, con 280.000 metros cuadrados construidos, se levantará en los próximos ocho años en el terreno donde estaba la antigua sede del Estado Mayor del Ejército serbio, bombardeada por la OTAN en 1999.

La sociedad creada para ese fin estará controlada en un 77,5 % por una empresa estadounidense radicada en los Emiratos Árabes Unidos, asociada al yerno de Trump, y en un 22,5 % por el Estado serbio.

El proyecto de contrato de arrendamiento por 99 años, que aún debe ser firmado, no prevé ningún pago por parte de la sociedad de Kushner, asegura Radar, que tuvo acceso a varios documentos que confirmarían esa operación, que en total contiene cinco contratos diferentes.

El mismo acuerdo de arrendamiento contiene además la posibilidad de que el terreno pase de forma definitiva a manos de la sociedad de desarrollo inmobiliario, sin coste adicional.

«No hemos vendido el Estado Mayor, sino que lo pusimos en largo arriendo. Y con ello hemos creado una enorme inversión, encontramos empleo para nuestras compañías, para nuestra gente», aseguró anoche el presidente populista nacionalista serbio, Aleksandar Vucic, quien intenta mejorar sus relaciones con la administración Trump.

EE.UU. sancionó este año a la petrolera serbia NIS, cuya mayoría está en manos de dos compañías rusas, lo que podría complicar el suministro con combustibles refinados en el país balcánico.

‘Radar’ asegura que en los contratos se «dice claramente que para ese arriendo no se paga nada, de forma que todo el complejo es prácticamente un regalo».

Miles de personas se manifestaron el martes pasado frente al edificio destruido, un bien cultural protegido, para protestar contra la demolición, prevista según los contratos preparatorios.

A pesar de ser una obra protegida, la demolición se hizo posible mediante una ley especial adoptada recientemente por el Parlamento serbio en procedimiento de urgencia.

Según los contratos filtrados, el propio Estado serbio tendrá que financiar la destrucción del edificio, lo que costaría millones de euros, señala ‘Forbes Serbia’.

En ese lugar, situado en pleno centro de la capital serbia, se construirían los futuros ‘Trump Towers’, tres torres de hasta 135 metros de altura, incluyendo un hotel, viviendas de lujo y un museo.

Por otra parte, un monumento que recuerde al millar de víctimas de los bombardeo de la OTAN de 1999 previsto por el proyecto, será ideado por artistas designados por la empresa de Kushner, Affinity Partners, y no por la parte serbia, revela ‘Forbes Serbia’.

El complejo del Estado Mayor, construido en los años 1960, fue declarado bien cultural en 2005 por su valor arquitectónico, urbanístico, histórico y conmemorativo.

El edificio fue diseñado por Nikola Dobrovic (1897-1967), uno de los arquitectos yugoslavos más importantes del siglo XX, y es considerado un ejemplo destacado del modernismo yugoslavo.

El complejo fue el centro militar de la antigua Yugoslavia y posteriormente en Serbia, y adquirió un fuerte significado simbólico por haber sido atacado durante los bombardeos de la OTAN. EFE

