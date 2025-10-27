Seres, socio de Huawei en autos eléctricos, saldrá a bolsa por 1.700 millones de dólares

Shanghái (China), 27 oct (EFE).- El fabricante chino de vehículos eléctricos Seres, socio en ese sector del gigante tecnológico Huawei, saldrá a bolsa a principios de noviembre en Hong Kong, una operación que le reportará el equivalente a unos 1.700 millones de dólares (1.460 millones de euros).

Según indicó este lunes la compañía en un comunicado remitido al parqué hongkonés, se pondrán a la venta unos 100 millones de acciones a un precio de 131,5 dólares hongkoneses (16,93 dólares) por unidad, lo que, de acuerdo a la prensa especializada, le conferiría un valor de mercado similar al de otros importantes fabricantes chinos de eléctricos como Nio o Li Auto.

Casi la mitad (cerca de un 49 %) de las acciones en oferta ya han sido suscritas por inversores clave como las autoridades municipales de Chongqing (centro, ciudad donde Seres fue fundada) y gestoras de activos como la británica Schroeders o la surcoreana Mirae Asset.

La compañía destinará el 70 % de lo recaudado a iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) y el 20 % a ampliar sus canales de venta -también en el extranjero- y a reforzar su red de infraestructura para carga de eléctricos.

La automotriz se dedicaba anteriormente a producir furgonetas y camiones ligeros bajo el nombre de Chongqing Sokon, pero en 2022 cambió de nombre para denominarse oficialmente como su marca más conocida, bajo la cual había acaparado titulares al empezar a vender vehículos junto a Huawei un año atrás.

El primer modelo, el Seres SF5, no tuvo el éxito esperado, pero, tras ello, ambas compañías crearon conjuntamente la marca Aito, que sí ha cosechado importantes números de ventas con vehículos como el todocamino (SUV) de lujo M9, líder nacional en su segmento.

El debut de Seres, fijado para el próximo 5 de noviembre, llega después del de otras importantes firmas como CATL (que recaudó unos 5.300 millones de dólares en mayo), Zijin Gold (3.200 millones) o Chery (1.200 millones), haciendo de Hong Kong una firme candidata a alzarse este año con el trono mundial de ofertas públicas de títulos.

Según recordó recientemente el diario local South China Morning Post, a lo largo de los tres primeros trimestres, las 66 compañías que han salido a bolsa en Hong Kong han recaudado unos 23.270 millones de dólares.

Una de las principales razones por las que cada vez más firmas chinas prefieren Hong Kong para salir a bolsa en vez de Estados Unidos es la creciente rivalidad entre Pekín y Washington, que genera incertidumbres como el riesgo de que el país norteamericano decida expulsar a las firmas del gigante asiático de sus mercados. EFE

