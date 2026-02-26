Sergi López: «No nos atrevemos a estar decepcionados si no cae el premio»

1 minuto

París, 26 feb (EFE).- El actor español Sergi López, protagonista de ‘Sirat’, afirmó este jueves que lo que está pasando con la película de Óliver Laxe es «tan enorme» que no pueden estar «decepcionados» si no cosecha los premios a los que está nominada, como el César a la mejor película extranjera al que aspira esta noche.

«Lo que está pasando con esta peli está tan lejos y es tan enorme que no nos atrevemos a estar decepcionados si no cae el premio. Es una fiesta, es una suerte estar aquí», manifestó en la alfombra roja de la ceremonia número 51 de los premios más importantes del cine francés.

López consideró, pese a eso, que ‘Sirat’ tiene números para alzar la estatuilla en el legendario teatro Olympia de la capital francesa pero, de cara a los Oscar que se entregarán el 15 de marzo y en los que la película aspira a dos premios (película internacional y sonido) al menos él no cuenta con ganar.

«No contamos con que nos toque, al menos yo no cuento con ello (…) Aquí por lo que oigo diría que hay más posibilidades, pero aún así los premios son locos», opinó el intérprete catalán.

En París, ‘Sirat’ compite en la categoría de mejor película extranjera contra pesos pesados como la brasileña ‘El agente secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho; la china ‘Black Dog’ (Guan Hu), la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ (Paul Thomas Anderson) y la noruega ‘Valor sentimental’ (Joachim Trier). EFE

ngp/cat/rcf

(Foto) (Vídeo)