Sergi López: «No tengo explicación al milagro que me ocurre»

Elena Garuz

Berlín, 17 ene (EFE).- El actor español, Sergi López, se mostró feliz este sábado en declaraciones a EFE horas antes de la gala de los Premios del Cine Europeo, en los que opta a mejor actor por su interpretación en «Sirat», de Oliver Laxe, tanto por esta nominación como por su larga trayectoria, que le ha permitido trabajar con mucha gente muy distinta.

«Impresionante», dijo, al referirse a su nominación, muchos años después de que ganara, en 2000, cuando aún «era muy jovencito», recuerda, el premio al mejor actor europeo por su papel en «Un amigo como Harry», de Dominik Moll.

«No me explico muchas cosas en mi vida de lo que me ha ocurrido con el cine, que con el tiempo me doy cuenta que he tenido la suerte de trabajar con mucha gente distinta, con muchas directoras, directores, puntos de vista cinematográficos muy distintos. No entiendo, no tengo explicación al milagro que me ocurre y esto es una prueba más, estar aquí en los premios europeos del cine», afirmó.

López se remontó a sus inicios y a lo que calificó de «relación muy, muy curiosa» con el cine, ya que empezó en Francia y hay mucha gente que piensa que es francés, cuando nunca vivió en ese país ni tiene sangre francesa en absoluto, subrayó.

«Yo lo vivo bien. Yo me siento europeo. (… ) Las localizaciones son hechas por el hombre, por el ser humano. Pero sí, yo me siento un catalán universal de alguna manera», resume.

Así, su relación «con Europa, con el francés, con los ingleses, con los italianos y con todo el mundo» es «un poco mezclada», algo de lo que se alegra y que considera «una gran suerte» y «un gran privilegio».

«Los franceses son especialistas en quedarse con la gente, nacionalizar a todo lo que pasa por allí. Bueno, lo hacemos en todas partes un poco», añadió en tono de broma.

En cuanto a «Sirat», el filme que le ha traído de nuevo a Berlín, el actor afirmó que es «una película que lo revienta, que tiene algo muy, muy, muy, muy potente».

«‘Sirat’ ha significado y está significando y creo, tengo la sensación, que dentro de muchos años todavía significará, una película única, muy diferente», explicó.

Si bien todas las películas, todos los cineastas, todas las historias y todos los personajes son diferentes, «esta ‘peli’ tiene algo que no se parece a ninguna otra» porque «genera una experiencia sensorial en la sala, una experiencia colectiva brutal «, añadió.

Destacó la «electricidad» que hay entre el público, la «comunión» y el «silencio», y señaló que tras la película se han encontrado a gente «sobrecogida».

«Sé que esto es una cosa que dejará ‘Sirat’ en la memoria de mucha gente», se mostró convencido.

Explicó que normalmente cuando recibe un proyecto no tiende a imaginarse muchas cosas más allá de su personaje, se lee la historia, y al igual que cuando le llegó el guión de «Sirat», se pregunta: «¿Y esto qué es?».

«Es una película de aventura, después una especie de road movie emocional, sentimental, espiritual, metafísico, una cosa súper extraña, y me encanta, y me dedico a concentrarme en el personaje, en darle vida y en hacer esto», dijo al referirse a su forma de abordar el proyecto.

La repercusión que tendrá después «depende de muchas cosas», también de «muchos factores que no controlas» y «siempre es un milagro que pase una cosa como esto», es decir, que pase algo en la sala, que encuentre un público, que el público lo reciba y que llegue a la prensa y a los festivales, indicó.

«Es una conjunción de astros que no pasa siempre y es para celebrar», resumió sobre la trayectoria de la película, Premio del Jurado de Cannes 2025, nominada en dos categorías en los recientes Globos de Oro, preseleccionada en cinco categorías en los Óscar, y con cuatro nominaciones artísticas y cinco técnicas en los Premios del Cine Europeo.

En «Sirat», un padre, Luis (López), y su hijo Esteban llegan a una rave perdida en medio de las montañas de Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, respectivamente, desaparecida hace meses en una de estas fiestas sin amanecer, y conocen a un grupo de raveros a los que deciden seguir a una última fiesta que se celebrará en el desierto y en la que esperan encontrar a la joven. EFE

