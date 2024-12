Sergio Ramírez asume en la FIL su «obligación» de narrar las injusticias de Nicaragua

Guadalajara (México), 2 dic (EFE).- El escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, dijo este lunes en México que además de escribir historias bien hechas su deber es contar las injusticias y lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en su país bajo el mandato del presidente, Daniel Ortega.

“Yo sé que tengo una voz como escritor y tengo que usar esa voz para las que no pueden hablar, yo no soy el único exiliado Nicaragua, hay miles que se han ido por distintas razones (…) yo estoy obligado moralmente a ser su voz y no callarme ni frente a las injusticias, ni frente a la opresión”, aseguró.

Ramírez presentó en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su más reciente libro ‘El caballo dorado’, una novela en la que emergen sus recuerdos de infancia de manera paralela a una historia protagonizada por una princesa de los Cárpatos, en los que se mezclan la picaresca y el humor.

En una conversación con el escritor, guionista y director mexicano, Guillermo Arriaga, Ramírez aseguró que su oficio le ha ayudado a sobrellevar el exilio que lo llevó a España en 2021, luego de publicar su libro anterior ‘Tongolele no sabía bailar’.

“Hoy en día para mí la nostalgia tiene esta pesadumbre de la posibilidad de no regreso, que es una carga mucho mayor, pero en uno u otro caso yo no soy un exiliado cualquiera en el sentido de que de que yo soy un escritor, si no fuera un escritor y quizá el exilio sería para mí una carga más pesada”, expresó.

El autor, Premio Cervantes 2017, afirmó que aunque no vuelva a su tierra natal le queda la memoria y la imaginación para recrear lo que es su país y lo que sucede en él.

Ramírez, quien es comisario de la delegación de España como invitado de honor a la feria, aseguró que aunque supo del impacto de su anterior libro, en ‘El caballo dorado’ no quiso repetir la fórmula, sino hablar desde la nostalgia de su país al evocar recuerdos de su niñez y de los carruseles que se colocaban en un terreno frente a su casa.

La edición 38 de la feria tiene lugar del 30 de noviembre al 8 de diciembre para recibir a 850 autoras y autores de 43 países que hablan en 19 idiomas distintos y a la que se prevé la asistencia de 850.000 personas a 623 presentaciones de libros y 3.000 actividades literarias. EFE

