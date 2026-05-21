Sergio Ramírez siente que ocupar la silla L de la RAE es un homenaje a su natal Nicaragua

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Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- El escritor Sergio Ramírez admitió este jueves que siente como un homenaje a su natal Nicaragua la elección este jueves para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde la muerte en 2025 del hispanoperuano Mario Vargas Llosa.

«Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país, están viéndolo como un homenaje a Nicaragua, a su cultura, a su lengua y sé que me están acompañando en este gran momento de mi vida», dijo Ramírez a EFE desde Panamá, donde celebra su festival literario.

La votación sobre el escritor, despojado de su nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega pero con ciudadanía española, salió adelante en el pleno celebrado a puerta cerrada, en la sede de la institución en España. Además, la candidatura del Premio Cervantes 2017 era la única que se había presentado para ocupar el puesto.EFE

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