Sergio Ramírez siente que ocupar la silla L de la RAE es un homenaje a su natal Nicaragua

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Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- El escritor Sergio Ramírez admitió este jueves que siente como un homenaje a su natal Nicaragua la elección este jueves para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde la muerte en 2025 del hispanoperuano Mario Vargas Llosa.

«Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país, están viéndolo como un homenaje a Nicaragua, a su cultura, a su lengua y sé que me están acompañando en este gran momento de mi vida», dijo Ramírez a EFE desde Panamá, donde celebra su festival literario: Centroamérica cuenta.

La votación sobre el escritor, despojado de su nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega pero con ciudadanía española, salió adelante en el pleno celebrado a puerta cerrada, en la sede de la institución en España. Además, la candidatura del Premio Cervantes 2017 era la única que se había presentado para ocupar el puesto. EFE

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