Sergio Ramos admite que la semifinal del Apertura fue su último partido

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- Mientras el español Domenec Torrent, entrenador del Monterrey mexicano, indicaba que desconocía si él y su compatriota Sergio Ramos continuarían en el equipo en 2026 tras ser eliminados por el Tocula en la semifinal del Apertura, el central andaluz aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la liga del país.

«Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente sí, es mi último partido», zanjó Sergio Ramos, uno de los cuatro supervivientes del título mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con el Inter Miami.

En cuanto a la eliminación del Monterrey, Ramos admitió que «siempre duele perder una semifinal y quedarse a las puertas de una final». «Hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad, tener el balón. Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como la segunda parte, no como la primera, que la regalamos», afirmó Ramos, exjugador de Sevilla, Real Madrid y PSG. EFE

