Serguii Koretski, nuevo primer ministro de Ucrania

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El Parlamento de Ucrania aprobó este jueves el nombramiento del jefe de la empresa energética Naftogaz, Serguii Koretski, como nuevo primer ministro, tras la remodelación gubernamental ordenada por el presidente Volodimir Zelenski.

El jefe de Estado no ha explicado los motivos del cambio de equipo, pero la decisión ha generado protestas este jueves por la salida del popular ministro de defensa Mijaílo Fédorov en medio de la guerra con Rusia.

Con 289 votos a favor de un total de 318, el Parlamento «ha votado el nombramiento de Serguii Koretski como primer ministro», anunció la institución en las redes sociales.

«Hemos superado el invierno más difícil y hemos garantizado un suministro ininterrumpido de gas a los ucranianos, a pesar de las graves pérdidas en nuestra propia producción. Hemos demostrado que la gestión pública puede y debe ser eficaz», defendió Koretski el jueves ante el Parlamento, antes de la votación.

La eficacia «depende, ante todo, de las personas, de la responsabilidad, de la profesionalidad y de unas normas justas. Son precisamente estos principios los que quiero aportar», añadió.

La víspera de su nombramiento, el presidente Zelenski calificó al empresario como «la persona mejor preparada» para dirigir el gobierno, sobre todo con vistas a preparar al país para el próximo invierno.

Serguii Koretski, de 48 años, dirigió la principal empresa pública de gas del país durante una intensa campaña de bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas.

Su nombramiento al frente del gobierno causó sorpresa en Kiev, ya que hasta entonces no contaba con ninguna experiencia política destacable.

La primera ministra saliente, Yulia Sviridenko, presentó oficialmente su dimisión el martes, con el visto bueno del Parlamento, tras haber sido destituida por el presidente ucraniano, quien anunció el domingo su intención de reorganizar el gobierno.

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