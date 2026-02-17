Serie española ‘Ravalear’, un thriller de la especulación urbanística, llega a Berlinale

4 minutos

Elena Garuz

Berlín, 17 feb (EFE).- La serie española ‘Ravalear’, creada por Pol Rodríguez, un thriller sin pistolas y una historia «muy coral» sobre la crisis de la vivienda, la especulación urbanística y la consecuente pérdida de identidad de los barrios, llega este martes a la Berlinale con la proyección de los dos primeros capítulos, codirigidos por Isaki Lacuesta.

‘Ravalear’ se inspira en los sucedido a la familia de Rodríguez, que tras regentar durante noventa años un restaurante, Can Lluís, abierto en 1929 por el bisabuelo del realizador en el barrio barcelonés del Raval, en lo que antes había sido una fonda conocida popularmente como Can Mosques, vio como en 2021 era desahuciada, explica en entrevista con EFE.

«Me di cuenta que todo ese proceso que habíamos vivido podían ser los ingredientes perfectos para hacer un ‘thriller’. Y a partir de ahí escribí ‘Ravalear’, un thriller donde no hay ni una pistola, sino que habla sobre la crisis de vivienda, y un ‘thriller’ donde poquito a poco creo que va estrangulando al espectador y poniéndolo contra las cuerdas», añade.

Así, la serie gira en torno a Can Mosques, centenario restaurante del Raval de Barcelona, querido y respetado por todo el mundo, que se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión, cuyo objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio.

La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable, pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa.

Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

«¿Es lícito saltarte una ley que no te protege?», plantea el cineasta, que en la seria introduce el aspecto de la okupación.

Según Rodríguez, en esta cuestión «nada es blanco y nada es negro, sino que está lleno de grises y el gran problema de base es la especulación urbanística, el problema de intentar sacar dinero sobre un bien común».

Lo que plantea la serie es «dónde está la ciudadanía en todo esto, dónde está el vecino que no quiere que le arreglen la calle porque le van a subir el alquiler entonces, cómo nos han dejado en esta posición donde nosotros mismos no queremos estar mejor», añade.

A medida que fue profundizando en el tema de la crisis de la vivienda, fue descubriendo contradicciones a las que le apetecía acercarse e investigar, señala.

Para el cineasta, la serie toca una problemática fuerte no sólo en la sociedad española, sino en cualquier otra ciudad del mundo donde alguien se ve afectado por el hecho de que la vivienda no sea un bien universal y se especule con ella, y apela al espectador a través de uno u otro de los personajes.

«Es una historia muy coral, donde cada uno intenta sobrevivir en esta ciudad agónica de alguna manera», señala, y donde los personajes no saben cómo hacerlo y toman decisiones que a veces no son correctas, aunque tienen motivos para tomarlas.

El Can Mosques de ‘Ravalear’ funciona como «espacio de identidad», un restaurante de cocina tradicional con recetas de la abuela que le otorga su propio carácter, algo que «cada vez se va perdiendo más en las ciudades», afirma Rodríguez.

«Cada vez más, hay como una homogeneización, cada vez más las ciudades se parecen más entre ellas y no sabes bien dónde estás yendo», añade.

Así, la serie abre de forma general el debate, en el marco de esta presión urbanística, sobre cuánto tienen que cambiar las ciudades y cuánto tienen que respetar del pasado, llevado hasta los mismos personajes, en la relación entre padres e hijos y el cambio generacional, explica.

Conceptualmente, la idea de base fue siempre que Can Mosques era un sitio conocido en el barrio, de manera que los actores que debían interpretar a estos personajes tenían que ser conocidos por la audiencia, en este caso la española y la catalana, «como si fueran los clientes del restaurante», señaló el realizador al referirse al elenco.

El reparto de ‘Ravalear’ está encabezado por Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Noa Guillén, Alba Guilera, Mohamed Ben Moula, Noor-Ul-Huda y la colaboración especial de Marc Martínez.

Los dos primeros capítulos de ‘Ravalear’, que se estrenará en mayo próximo en la plataforma HBO, se proyectan este martes en la sección Berlinale Special Series. EFE

egw/cph/rod

(vídeo) (foto)