Serie especial con motivo del Día Internacional de la Mujer

1 minuto

Madrid, 5 mar (EFE).- Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo, 8 de marzo, la Agencia EFE enviará mañana, viernes, los siguientes temas:

DÍA MUJER CONFLICTOS

Redacción Internacional – No hay una sola mujer en la foto. Es una frase que se puede extrapolar desde la cumbre Sharm El-Sheikh en Egipto -donde se firmó el llamado “plan de paz” para Gaza- a las diferentes conversaciones en la Casa Blanca para acabar con las ocho guerras que dice haber resuelto el presidente de EEUU, Donald Trump. Entonces, ¿dónde están las mujeres cuando se negocia la paz? Por Irene Escudero

(Texto) (Foto)

DÍA MUJER ABORTO

Redacción Internacional – La ola conservadora que recorre el mundo ha reabierto el debate del aborto en países donde la marea verde por el derecho a la interrupción segura y legal del embarazo había logrado importantes avances en los últimos treinta años. Por Rosa Díaz

(Texto) (Foto)

