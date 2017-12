Derechos de autor

¿Qué país acoge a más inmigrantes? Duc-Quang Nguyen 17 de noviembre de 2017 - 13:50 Suiza es uno de los países con mayor índice de extranjeros en Europa, con un 30% de su población nacida fuera de sus fronteras. A escala global, los países del Golfo acogen al mayor número de inmigrantes y, dato a destacar, las tasas de la inmigración han permanecido relativamente estables en los últimos 25 años. En cifras absolutas, Estados Unidos se mantiene como el campeón de la inmigración. Casi el 20% de los inmigrantes en el mundo viven allí. Le siguen Alemania, Rusia y Arabia Saudita, los tres países acogen un 14% de los inmigrantes censados en el planeta. Si la mayoría de los inmigrantes en el mundo se encuentra en América del Norte y en Europa, la migración Sur-Sur (entre países en desarrollo) fue en 2015 más importante que la migración Sur-Norte (de un país en desarrollo a uno desarrollado). Los países del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) que acogen el mayor número de inmigrantes en relación a su población total, según las estadísticas de Naciones Unidas. Aun cuando las ONG denuncian regularmente abusos cometidos contra los trabajadores inmigrantes en los países de Golfo, esos Estados dependen en gran medida de ellos para mantener su crecimiento económico. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestra que las poblaciones de los países del Golfo tienen generalmente una opinión favorable de la inmigración. Cabe señalar que la definición de inmigrante utilizada aquí se basa únicamente en los países de nacimiento y no en la nacionalidad de una persona. Toda persona nacida en otro país en el que vive es considerada como inmigrante. Según esta definición, Suiza cuenta con cerca de 30% de inmigrantes (24,6%, al considerar la nacionalidad, en vez del sitio de nacimiento). Treinta países contabilizan más inmigrantes que Suiza. La gran mayoría de ellos son las llamadas Ciudades-Estado, como Mónaco, Singapur o Luxemburgo. El gráfico siguiente presenta la evolución de la tasa de inmigrantes de 1990 a 2015 por regiones, y de una selección de países. Muchos medios han relacionado de modo alarmista un reciente informe de Naciones Unidas indicando que “el número de inmigrantes internacionales aumentó 41% desde 2000 para alcanzar los 244 millones de personas a escala mundial”. Este aumento porcentual es impresionante, pero engañoso, pues no toma en cuenta el crecimiento de la población mundial, que ha sido de un 20% durante el mismo periodo. Si uno expresa el número total de inmigrantes internacionales con relación a la población mundial, se puede ver que esa proporción ha permanecido relativamente estable en el último cuarto de siglo – alrededor de 3% –, es decir, un aumento de solo medio punto porcentual desde el año 2000. Serie Inmigración A causa del voto popular para limitar la inmigración en Suiza, del Brexit, de las tensiones en el seno de la Unión Europea y en el país alpino por el flujo de solicitantes de asilo, la inmigración está en el centro de las preocupaciones de Europa. Suiza y el Reino Unido corren el riesgo de perder el acceso al mercado europeo a causa de la limitación del flujo de inmigrantes en sus fronteras. A través de gráficos, swissinfo.ch presenta una serie sobre inmigración, que aborda los flujos migratorios mundiales, la evolución histórica de estos movimientos y las especificidades helvéticas con las cifras esenciales sobre el tema.