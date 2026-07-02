Serie previa con motivo de la cumbre de los países de la OTAN en Ankara

Compartir

3 minutos

Madrid, 2 jul (EFE).- Con motivo de la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los próximo 7 y 8 de julio, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía OTAN CUMBRE.

Calendario de publicación

Viernes 3

OTAN CUMBRE DEFENSA

Bruselas – Los aliados europeos y Canadá llegan a la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara con la tranquilidad de llevar los deberes hechos en su compromiso de inversión militar pese a las persistentes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y asumiendo que Europa debe tomar más responsabilidad para su defensa en lo que se ha denominado la ‘OTAN 3.0’.

OTAN CUMBRE INDUSTRIA

Bruselas – La industria militar protagonizará la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara con un foro de alto nivel en el que se esperan anuncios de contratos por decenas de miles de millones de dólares con idea de reducir la fragmentación en los mercados y facilitar las adquisiciones conjuntas.

OTAN CUMBRE TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que acude a la cumbre de la OTAN «solo por respeto» a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, tras anunciar un repliegue de tropas en Europa y enfrentado a sus aliados, como Italia, a quienes reprocha no haberle dado apoyo en la guerra con Irán.

OTAN CUMBRE UCRANIA

Bruselas – Los líderes de la OTAN prevén respaldar en la cumbre que celebrarán el 7 y 8 de julio en Ankara un nuevo compromiso financiero para apoyar militarmente a Ucrania, que podría llegar a los 70.000 millones de euros anuales, aunque no se esperan avances en el camino del país para convertirse algún día en miembro de la Alianza.

Sábado 4

OTAN CUMBRE RUTTE

Bruselas – Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pondrá a prueba la próxima semana en la cumbre de Ankara sus dotes pragmáticas para tratar de rebajar tensiones entre Estados Unidos y los países europeos, cuya relación no atraviesa su mejor momento después de las acusaciones por parte de Washington de gasto insuficiente, los reproches por la crisis en Irán y el anunciado repliegue estadounidense en Europa.

OTAN CUMBRE SEGURIDAD

Ankara – Ankara se prepara para acoger la cumbre de líderes de la OTAN con medidas de seguridad extraordinarias, en medio de la polémica por la exclusión de numerosos periodistas turcos críticos con el Gobierno y por la detención de decenas de activistas contrarios a la Alianza Atlántica.

OTAN CUMBRE CLAVES

Redacción internacional – La cumbre de la OTAN en Ankara estará marcada por la búsqueda de un reequilibrio de fuerzas ante el repliegue anunciado por EEUU y las tensiones desatadas por la guerra de Irán; con la apuesta por el rearme militar y el impulso de la industria militar y el respaldo a Ucrania como ejes.

int