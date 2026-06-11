Serie previa con motivo de la cumbre del G7 en Évian (Francia)

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Madrid, 11 jun (EFE).- Con motivo de la cumbre del G7 de Évian (Francia), prevista de los días 15 al 17 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa desde este viernes con la guía G7 CUMBRE.

Calendario de publicación

Viernes 12

CLAVES

París – La cumbre del G7 de Évian (Francia), prevista de los días 15 al 17 de junio, se presenta como una de las más delicadas de los últimos años debido a la acumulación excepcional de crisis geopolíticas y las divergencias de Estados Unidos con sus socios.

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ECONOMÍA

París – La fractura con Estados Unidos sobre la utilidad de las instancias multilaterales para gestionar cuestiones como la relación comercial con China o las consecuencias económicas de la guerra contra Irán es uno de los grandes desafíos de la presidencia francesa del G7 en la cumbre de Évian del 15 al 17 de junio.

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Sábado 13

GUERRAS

París – La cumbre del G7 de Évian (Francia) se desarrolla en un contexto de gran inestabilidad geopolítica, con las guerras de Irán y Ucrania activas, mientras la imprevisibilidad de las decisiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, dificulta el objetivo del anfritrión, el francés Emmanuel Macron, de lograr consensos y mantener la relevancia del grupo.

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Domingo 14

ÉVIAN

Évian (Francia) – Con poco menos de 10.000 habitantes y conocida por sus termas y su agua mineral, Évian vuelve a ocupar el centro de la atención internacional debido a una cumbre de líderes del G7 en el Hôtel Royal, el legendario palacio frente al Lago Lemán que ya fue sede de otras citas históricas.

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– Se enviará una información previa de la cumbre, que comienza al día siguiente.

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