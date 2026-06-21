Serie previa con motivo de la entrega de los Premios Rey de España de Periodismo

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Madrid, 21 jun (EFE).- Con motivo de la ceremonia de entrega este lunes de la 43 edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, la Agencia EFE enviará este domingo una serie previa con la guía PREMIOS REY ESPAÑA.

PREMIOS REY ESPAÑA

PREVIA

Madrid – El rey Felipe VI preside este lunes la 43 edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que han reconocido un pódcast sobre el significado de la muerte, otro sobre los incendios en Portugal, una investigación sobre los migrantes que se ahogan en su camino hacia EEUU y una foto de la dana de Valencia, entre otros.

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ENTREVISTAS CON LOS GALARDONADOS

– En la categoría de Periodismo Narrativo ha sido premiado el pódcast de la Cadena SER (España) “Asistolia, la muerte desde dentro”, elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal.

– La revista lusa “Divergente” es la galardonada en la categoría Medioambiental por un pódcast que ofrece una mirada diferente del drama que encierran los incendios en Portugal, el país “que más arde” de la UE.

– El equipo de investigación de El Universal (México) será premiado en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por documentar el grave aumento de muertes por ahogamiento entre migrantes que intentan cruzar el Río Bravo hacia EEUU.

– En la categoría Cultural, el premio será entregado a la revista hondureña “Contracultura”, un proyecto del medio digital Contracorriente, por dar el salto al papel en “tiempos de la IA”.

– Como mejor Fotografía será premiada una instantánea de la Huerta Sur valenciana durante la dana de octubre de 2024, publicada por el diario El País (España) y captada por Óscar Corral.

– La organización de periodismo de verificación Aos Fatos (Brasil) será galardonada en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica por defender la verdad en tiempos de manipulación digital.

– En esta edición la delegación de la Agencia EFE en Jerusalén recibirá de manos del rey el Premio EFE por su trabajo “ejemplar” durante la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras un ataque masivo de Hamás contra Israel, por ejercer el periodismo “en condiciones muy complicadas” y por “aguantar el pulso muchos meses”. EFE

int-mb/ep