Serie previa con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú

2 minutos

Madrid, 1 jun (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú previstas para el próximo domingo, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

Calendario de publicación

Martes, 2 de junio

PERÚ ELECCIONES (Claves)

Lima – Perú se volverá a partir en dos con una nueva elección polarizada entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, y entre las claves que marcarán la contienda están las irregularidades de la primera vuelta, un escrutinio lento y diez años de turbulencias políticas que han llevado al país a tener ocho presidentes en diez años.

(Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima – La seguridad será el mayor de los retos que deberá afrontar el próximo presidente o presidenta de Perú, al haberse vuelto la principal preocupación de los peruanos tras el auge de la criminalidad en los últimos años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima – La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se definen solo entre derecha e izquierda, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que mantienen dividido al país en torno al apellido que ha marcado la política peruana desde hace más de 30 años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Miércoles, 4 de junio

PERÚ ELECCIONES (Perfil)

Lima – La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), disputará este domingo, por cuarta vez consecutiva, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras haber perdido las tres veces anteriores, en una convulsa carrera política que la llevó de ser primera dama a la cárcel.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES (Perfil)

Lima – El izquierdista Roberto Sánchez quiere llegar a presidente de Perú con el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convertido en un símbolo de reivindicación para los sectores más pobres y desfavorecidos del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima – La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez representan dos modelos contrapuestos que se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al primar una lo privado y el otro lo estatal, si bien ambos han llenado su campaña de promesas de incremento del gasto público, especialmente en becas y pensiones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

int