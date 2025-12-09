Serie previa con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile

3 minutos

Madrid, 9 dic (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo, en las que los chilenos eligen al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

Calendario de publicación

Miércoles 11

CHILE ELECCIONES JARA

Santiago – El Cortijo, la población popular al norte de la capital chilena donde creció la candidata única del progresismo chileno, Jeannette Jara, es el punto de partida de una trayectoria política inusual en Chile, alejada de los sectores acomodados y haciendo del «mérito» y la «resiliencia» una forma de romper con las élites tradicionales. Por Sebastián Silva

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE ELECCIONES KAST

Santiago – En Paine, la comuna del Santiago rural donde creció el ultraderechista José Antonio Kast, se erigen dos miradas contrapuestas del candidato presidencial que hoy es favorito en las encuestas: mientras sus valedores defienden los productivos negocios familiares en la zona, sus detractores recuerdan los vínculos de su familia con la dictadura militar. Por Meritxell Freixas

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Jueves 11

CHILE ELECCIONES JARA (Perfil)

Santiago – Al frente de la coalición progresista más amplia de la historia, la izquierdista Jeannette Jara llega a la segunda vuelta del domingo con el desafío de superar la impopularidad del Gobierno saliente, del que fue ministra de Trabajo, y el recelo que despierta su militancia comunista en una parte de la sociedad. Por Meritxell Freixas

(Texto) (Foto)

CHILE ELECCIONES KAST (Perfil)

Santiago – El exdiputado ultraderechista José Antonio Kast podría convertirse el domingo en el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia, gracias a una campaña centrada en la mano dura contra la migración irregular y la delincuencia y en la que ha evitado referirse a sus polémicas posiciones contra el aborto o favor de la dictadura. Por María M.Mur

(Texto) (Foto)

CHILE ELECCIONES SEGURIDAD

Santiago – Chile vive desde hace unos años una paradoja muy particular: pese a ser uno de los países más seguros del continente, la percepción de inseguridad de la población es de las más altas del mundo y la delincuencia ha monopolizado la campaña para las presidenciales del domingo. Por Sebastián Silva

(Texto) (Foto)

Viernes 12

CHILE ELECCIONES (Claves)

Santiago – Más de 15,7 millones de personas eligen el domingo al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta marcada por el avance de la ultraderecha, la aparición por primera vez de una comunista como represente del progresismo, el voto obligatorio y la seguridad y la migración irregular monopolizando la campa.

(Texto) (Foto)

CHILE ELECCIONES LATINOAMÉRICA

Santiago – Chile podría dar un giro de 180 grados el domingo y sumarse a la ola ultraderechista que avanza por el continente, con el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei como referentes, o convertirse en uno de los últimos bastiones de la izquierda democrática en la región. Por María M.Mur

(Texto) (Foto)

CHILE ELECCIONES PARISI

Santiago – Hastiados de la política tradicional y sin reconocerse en el eje clásico izquierda-derecha, los más de 2,5 millones de personas que votaron en la primera vuelta por el economista populista Franco Parisi (el 19,7 % del total) son la gran incógnita del balotaje del domingo en Chile. Por Víctor Castelló

(Texto) (Foto)

EFE