Serie previa con motivo de las elecciones anticipadas en Japón del próximo domingo

Madrid, 3 feb (EFE).- Con motivo de las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para el próximo domingo, 8 de febrero, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía JAPÓN ELECCIONES.

Calendario de publicación

Miércoles 4 de febrero

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La decisión de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de convocar elecciones anticipadas el 8 de febrero ha sumido al país en la campaña electoral más corta de su historia moderna, marcada por los retrasos en el envío de papeletas, nevadas de récord y las protestas de los estudiantes, en pleno período de exámenes de acceso a la universidad. Por Jorge Dastis García.

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – Aunque la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, goza de una popularidad elevada entre la juventud de cara a los comicios anticipados del 8 de febrero, el voto joven está marcado por la abstención y un acercamiento progresivo hacia la extrema derecha, entre la creencia de que los políticos limitan su atención a una población envejecida. Por Pilar Bernal Zamora.

Jueves 5 de febrero

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, encara las elecciones anticipadas del domingo con un panorama económico complejo en el país, que tras dejar atrás décadas de deflación ahora tiene que hacer frente al problema opuesto, una inflación persistente, con un yen debilitado. Por María Roldán.

JAPÓN ELECCIONES (Claves)

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, busca ampliar la mayoría de la coalición gobernante rentabilizando su popularidad como mandataria, pero se enfrenta al desafío de un nuevo partido centrista y al desafío del ultraderechista Sanseito.

(Claves de unos comicios anticipados marcados por la brevedad de la campaña, las dudas de los mercados por la política fiscal expansiva de la mandataria y la disputa con China a causa de Taiwán).

JAPÓN ELECCIONES (Perfil)

Tokio – La primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, echó un órdago con el adelanto de las elecciones generales del domingo, en las que busca aprovechar su popularidad, una de las más altas de los últimos años, para devolver el liderazgo político a su partido y la mayoría parlamentaria a su coalición, dejando en el aire su permanencia si no lo logra. Por María Roldán.

