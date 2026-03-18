Serie previa con motivo de las elecciones de Eslovenia del próximo domingo

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Madrid, 18 mar (EFE).- Con motivo de las elecciones generales en Eslovenia, que se celebrarán el próximo domingo, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ESLOVENIA ELECCIONES que incluirá las siguientes informaciones:

– Una información sobre la situación política de Eslovenia, donde las encuestas apuntan a un empate técnico del bloque liberal de izquierdas del primer ministro, Robert Golob, y el bloque conservador populista del exprimer ministro y “trumpista” Janez Jansa.

– Los perfiles de Jansa y Golob.

– Una crónica sobre la posición de Eslovenia como aliado de España a nivel europeo.

EFE