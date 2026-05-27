Serie previa con motivo de las elecciones generales en Etiopía

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Madrid, 27 may (EFE).- Con motivo de las elecciones generales en Etiopía del próximo lunes 1 de junio, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ETIOPÍA ELECCIONES.

Estos son los temas de la serie:

Jueves 28 de mayo

CLAVES – Nairobi – Etiopía celebra el próximo lunes sus séptimas elecciones generales en un contexto marcado por tensiones internas, un notable crecimiento económico y la falta de una fuerte oposición política frente al Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro, Abiy Ahmed.

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TIGRÉ – Adís Abeba – La inestabilidad política y de seguridad hacen inviables las elecciones generales de Etiopía el próximo lunes en Tigré (norte), donde persisten las tensiones mientras la región intenta recuperarse de la guerra civil de 2020-2022.

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PERFIL – Nairobi – El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que opta a revalidar el poder al mando de su partido en las elecciones generales del 1 de junio, ganó notoriedad al recibir el Premio Nobel de la Paz de 2019, pero su prestigio se evaporó por la guerra civil en Tigré.

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Además, el domingo 31 de mayo se pasará una previa generale sobre los comicios, a los que están llamados más de 50 millones de etíopes. EFE

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