Serie previa con motivo de las elecciones generales en Etiopía

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(Corrige la guía)

Madrid, 1 jun (EFE).- Con motivo de la visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, la agencia EFE enviará una serie previa este martes con la guía PAPA ESPAÑA.

Estos son los temas de la serie:

Martes 2 de junio

PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano – Quince años después de la última visita papal, España volverá a recibir a un pontífice, León XIV, pero también será el primer país de la Unión Europea en hacerlo, en medio de un contexto internacional de guerras, tensiones y grave crisis del multilateralismo que marcará el viaje de Robert Prevost. Por Cristina Cabrejas

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PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano – Fue el papa Pablo VI quien inauguró la tradición de los viajes internacionales al visitar en 1964 Jordania, Nazaret, Belén y Jerusalén y, desde entonces, las visitas apostólicas no sólo han servido para llevar la cercanía del papa a los católicos del mundo, sino que se han convertido también en un modo de diplomacia vaticana.

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PAPA ESPAÑA

Madrid – La peruana residente en Madrid Gloria Vázquez sintió una «emoción tremenda» cuando el estadounidense-peruano Robert Francis Prevost salió al balcón de San Pedro y se descubrió que, tras la fumata blanca que salió aquel 8 de mayo por la chimenea de la Capilla Sixtina, se escondía el primer pontífice con nacionalidad peruana de la historia. Por Pepi Cardenete y Clara Antón

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