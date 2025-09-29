The Swiss voice in the world since 1935
Serie previa con motivo de las elecciones legislativas en la República Checa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 29 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán este viernes y sábado en la República Checa, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Martes 30 de septiembre

REPÚBLICA CHECA ELECCIONES

Praga – República Checa celebra este viernes y sábado unas elecciones legislativas marcadas por el probable retorno al poder del populista Andrej Babis, que podría alinear al país con los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Eslovaquia en sus críticas a la UE, la ayuda a Ucrania y la transición verde.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

REPÚBLICA CHECA ELECCIONES

Praga – El empobrecimiento de buena parte de la población, pese a la mejora de la inflación, marca las elecciones legislativa del viernes y el sábado en República Checa, con el millonario Andrej Babis y sus promesas de mejorar la economía, como candidato con más opciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Miércoles 1 de octubre

-Se enviarán los perfiles del actual primer ministro, Petr Fiala, y del magnate Andrej Babis.

EFE

