Serie previa con motivo de las elecciones legislativas en la República Checa

Madrid, 29 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán este viernes y sábado en la República Checa, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.

Praga – República Checa celebra este viernes y sábado unas elecciones legislativas marcadas por el probable retorno al poder del populista Andrej Babis, que podría alinear al país con los Gobiernos nacionalistas de Hungría y Eslovaquia en sus críticas a la UE, la ayuda a Ucrania y la transición verde.

Praga – El empobrecimiento de buena parte de la población, pese a la mejora de la inflación, marca las elecciones legislativa del viernes y el sábado en República Checa, con el millonario Andrej Babis y sus promesas de mejorar la economía, como candidato con más opciones.

-Se enviarán los perfiles del actual primer ministro, Petr Fiala, y del magnate Andrej Babis.

