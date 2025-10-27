Serie previa con motivo de las elecciones legislativas en Países Bajos

Lunes, 27 oct (EFE).- Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE enviará este lunes una serie previa con la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

Calendario de publicación

Lunes 27

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Países Bajos acudirá este miércoles a las urnas por tercera vez en menos de cinco años, en un clima de desconfianza ciudadana y creciente dificultad para articular mayorías estables, marcado por el desplome del liberal VVD, que dominó durante más de una década con Mark Rutte, y por el liderazgo en los sondeos de la ultraderecha.

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Las elecciones generales neerlandesas se celebrarán este miércoles marcadas por la crisis de vivienda, el debate sobre el asilo y la migración, y el desgaste de un sistema político cada vez más fragmentado, con los democristianos y el bloque progresista disputándose el papel de principal alternativa a la ultraderecha.

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

La Haya – Geert Wilders, líder de la derecha radical en Países Bajos, parte como favorito para ganar las elecciones generales del miércoles, aunque los sondeos y sus rivales le condenan a la oposición, después de que la mayoría haya vetado cualquier posible coalición con su formación tras el fracasado experimento de gobierno que cayó en verano.

