Serie previa con motivo de las elecciones parlamentarias iraquíes

1 minuto

Madrid, 7 nov (EFE).- Con motivo de las elecciones parlamentarias iraquíes del 11 de noviembre, la Agencia EFE difundirá este sábado una serie previa con la guía IRAK ELECCIONES.

Calendario de publicación

Sábado 8

IRAK ELECCIONES

Bagdad – Pocos cambios espera el panorama político iraquí en las próximas elecciones generales del 11 de noviembre, en las que los principales bloques chiíes, suníes y kurdos volverán a competir por los 329 escaños del Parlamento, así como por las jefaturas del Estado, Gobierno y de la propia cámara.

(Texto)(Foto)

IRAK ELECCIONES

Bagdad – En un cruce en el barrio de Dora, en el sur de Bagdad, Mahmud Ibrahim, de 35 años, observa decenas de carteles y pancartas de la campaña electoral de los comicios parlamentarios del próximo 11 de noviembre en Irak. La mirada de Mahmud recorre los escaparates, mientras niega con la cabeza y señala a los eslóganes. Por Amer Hamid

(Texto)(Foto)

EFE