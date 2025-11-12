Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Chile del próximo domingo

Madrid, 12 nov (EFE).- Con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrará este domingo y en la que ocho candidatos aspiran a suceder a Gabriel Boric, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía CHILE ELECCIONES.

Calendario de publicación

Jueves 13

CHILE ELECCIONES VOTO OBLIGATORIO

Santiago – Chile celebra el próximo domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en un contexto inédito, ya que será la primera vez en que el voto será totalmente obligatorio, circunstancia que hace más incierto el resultado al calcularse que hay un 20 % de población despolitizada de la que se desconoce su tendencia. Por Javier Martín y Víctor Castelló

– Se enviarán los perfiles de los candidatos a las elecciones.

Viernes 14

CHILE ELECCIONES (Claves)

Santiago – La delincuencia, la migración y la ralentización económica han dominado la campaña para las presidenciales en Chile, un país donde hay una evidente «fatiga electoral» tras haber concurrido 13 veces a las urnas en los últimos cinco años y donde este domingo ocho candidatos aspiran a suceder al izquierdista Gabriel Boric. Por María M.Mur

CHILE ELECCIONES/DICTADURA

Santiago – Por primera vez en la historia de Chile, tres de los ocho candidatos a la Presidencia justifican el golpe de Augusto Pinochet (1973-1990) y, en mayor o menor medida, la dictadura; además, dos de ellos son familiares directos de figuras que desempeñaron un papel clave en el régimen. Por Meritxell Freixas

CHILE ELECCIONES/ECONOMÍA

Santiago – Con un crecimiento estancado y un desempleo cercano al 8 %, los candidatos a la Presidencia de Chile proponen medidas tan distintas para impulsar la economía como el «sueldo vital» de la izquierdista Jeanntte Jara o los megarrecortes del ultraderechista José Antonio Kast y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei. Por Sebastián Silva

