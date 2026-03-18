Serie previa con motivo de las elecciones regionales de Bolivia del próximo domingo

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Madrid, 18 mar (EFE).- Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

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Jueves 19 de marzo

La Paz – El exoficialista MAS busca mantenerse, a través de alianzas, en la mayoría de las alcaldías y gobernaciones de Bolivia en las elecciones regionales del domingo tras su fuerte caída en los comicios generales, mientras el exmandatario Evo Morales, apartado del MAS, busca reforzar su posición en Cochabamba, su bastión político y sindical.

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La Paz – Claves que han marcado la campaña de las primeras elecciones regionales de Bolivia después de casi 20 años del partido socialista MAS en el poder, entre ellas el plan «50/50» del presidente Rodrigo Paz, que buscará dar más autonomía económica a las regiones del país andino.

Viernes 20 de marzo

La Paz – El presidente Rodrigo Paz tendrá su primera prueba electoral en los comicios regionales del domingo, a cinco meses de su elección, en los que buscará hacerse con la mayoría de las alcaldías que están en manos del exoficialista MAS y que se celebran en medio de la pelea que mantiene con el vicepresidente Edmand Lara, quien apoyará a su propia alianza llamada Nuevas Ideas con Libertad.

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EFE