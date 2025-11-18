Serie previa con motivo del 80 aniversario del inicio de los juicios de Núrenberg

Madrid, 18 nov (EFE).- Con motivo del 80 aniversario del inicio de los juicios de Núrenberg, que se cumple este jueves 20 de noviembre, la Agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía NÚREMBERG ANIVERSARIO.

Calendario de publicación

Miércoles, 19 de noviembre

NÚREMBERG ANIVERSARIO

Núremberg (Alemania) – Los 21 jerarcas nazis de mayor rango supervivientes de la II Guerra Mundial se sentaron hoy hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde comenzó el principal de los procesos conocidos por el nombre de esta ciudad y que revolucionó el derecho penal internacional al colocar el foco en la responsabilidad individual. Por Clara Palma Hermann

NÚREMBERG ANIVERSARIO

La Haya – El legado de Núremberg no es un símbolo distante para La Haya, sino el pilar que sostiene el sistema penal internacional que acoge: jueces, fiscales y despachos trabajan con la arquitectura creada hace 80 años, desde la responsabilidad individual y juicios públicos, hasta la idea de que la autoridad estatal no protege frente a crímenes graves. Por Imane Rachidi

NÚREMBERG ANIVERSARIO

Tokio – Los juicios de Tokio, que condenaron a muerte a siete criminales de guerra nipones por crímenes cometidos por el Ejército Imperial japonés hasta 1945, fueron modelados a la imagen del proceso de Núremberg pero son a día de hoy un proceso mucho más disputado y sujeto al revisionismo histórico en el archipiélago. Por David Asta Alares

